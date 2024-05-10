В ФРГ заявили о работе над экстрадицией подозреваемого в убийстве россиянок

Соцсети Прокуратура Нюрнберга сообщила, что занимается процедурой экстрадиции задержанного гражданина Литвы Андрея Кушлевича, которого подозревают в убийстве россиянки Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери.
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