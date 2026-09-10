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Контрафронт

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Гватемала: Один солдат был убит, а еще один солдат и один полицейский получили ранения после того,...

Гватемала: Один солдат был убит, а еще один солдат и один полицейский получили ранения после того, как ранее в тот же день они попали в засаду, устроенную боевиками, во время проведения операции по уничтожению незаконных посевов в регионе Лас-Верапасес.

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