В субботу, 12 сентября, в Воронеже состоится матч 8-го тура стартовавшего сезона-2026/27 РПЛ.В субботу, 12 сентября, в Воронеже состоится матч 8-го тура стартовавшего сезона-2026/27 РПЛ.
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