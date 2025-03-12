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Царьград

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Евросоюз инвестирует 800 млрд евро для усиления оборонной независимости

Евросоюз инвестирует 800 млрд евро для усиления оборонной независимости

Страны НАТО затрудняются быстро отказаться от американских систем ПВО Patriot. Обсуждается зависимость германских ракет Taurus от США.

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