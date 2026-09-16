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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Титов станет первым помощником Аленичева в тульском «Арсенале»

Дмитрий Аленичев сообщил, что Егор Титов войдет в его тренерский штаб в тульском « Арсенале ». – Кто войдет в тренерский штаб? – Первым помощником станет Егор Титов .

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