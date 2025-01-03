Не меняйте своё время на вещи и заработаете миллион - эксперт по поведенческим финансам

Портал телеканала CNBC (США) рассказал об эксперте по поведенческим финансам Брэде Клонце, который уверен, что заработать состояние можно даже на обычной работе и ниже расскажем его версию этого утверждения.
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