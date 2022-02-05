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Лучшие рестораны наградят в конце февраля в Москве

Лучшие рестораны наградят в конце февраля в Москве

Церемония вручения ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA 2022 состоится 22 февраля в Grand Ballroom. предоставлено Пресс-службойВсероссийская премия WHERETOEAT RUSSIA проводится c 2020 года, то есть предстоящая церемония станет уже третьей по счету.

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