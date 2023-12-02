Россия и Украина начали переговоры о перемирии: требования сторон

ВАШИНГТОН, 2 декабря, ФедералПресс. Москва и Киев начали переговоры об окончании спецоперации. Диалог со стороны России ведет глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, с украинской стороны – главнокомандующий Валерий Залужный.
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