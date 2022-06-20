Военное обозрение

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Украинский генштаб: Российские войска усилили ракетные и артиллерийские удары по позициям ВСУ в районе Авдеевки

Украинский генштаб: Российские войска усилили ракетные и артиллерийские удары по позициям ВСУ в районе Авдеевки

Генеральный штаб ВСУ представил свежую сводку о событиях на фронтах. В сводке сообщается о том, что российские войска интенсифицировали артиллерийские и ракетные удары по украинским войскам, включая занимаемые теми позиции на Донбассе.

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