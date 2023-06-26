В России предложили пропагандировать многодетность с помощью игрушек. Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность разработки тематических линеек детских кукол и игрушек.
В России предложили пропагандировать многодетность с помощью игрушек. Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность разработки тематических линеек детских кукол и игрушек.
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