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"Они уже не сдерживаются": экс-офицер ЦРУ раскрыл, как Россия добивает Киев

"Они уже не сдерживаются": экс-офицер ЦРУ раскрыл, как Россия добивает Киев

Усиление атак российской армии по стратегическим объектам Украины приведет к полному разгрому ВСУ, заявил в YouTube бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон .

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