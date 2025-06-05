«Лох рыжий,гореть тебе в аду!»: украинцы в бешенстве от анонса грядущих ударов России Трампом

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Часовщик
А как же с нами Америка, молились на пиндосов, а ведь предупреждали  дебилов.Кинут как лохов,так и получилось.
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1 час.
Петров Александр
Нелюдей и вырусь - в ад
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47 мин.
Юрий Золотарев
А вы, бандерогниды, мечтали &quot;отсидеться&quot; после &quot;Паутинки&quot;??  А  ХУ-ХУ  не  ХО-ХО??! Ждите, ссуки, заслуженной вами обратки!   А вот МЫ будем наблюдать и аплодировать, когда вы, как тараканы вшивые, начнёте разбегаться по сторонам от российских &quot;орешков&quot;!
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19 мин.
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