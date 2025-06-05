БлокнотРУ Трамп: «Путин бахнет по Украине, пообещал по телефону. Это был хороший разговор» Позиция главы МИД РФ Лаврова – не поддаваться на провокации – отвергнута Путиным.
«Лох рыжий,гореть тебе в аду!»: украинцы в бешенстве от анонса грядущих ударов России Трампом
Комментарии
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Часовщик
А как же с нами Америка, молились на пиндосов, а ведь предупреждали дебилов.Кинут как лохов,так и получилось.
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1 час.
Петров Александр
Нелюдей и вырусь - в ад
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47 мин.
Юрий Золотарев
А вы, бандерогниды, мечтали "отсидеться" после "Паутинки"?? А ХУ-ХУ не ХО-ХО??! Ждите, ссуки, заслуженной вами обратки! А вот МЫ будем наблюдать и аплодировать, когда вы, как тараканы вшивые, начнёте разбегаться по сторонам от российских "орешков"!
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19 мин.
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