«Лох рыжий,гореть тебе в аду!»: украинцы в бешенстве от анонса грядущих ударов России Трампом

А как же с нами Америка, молились на пиндосов, а ведь предупреждали дебилов.Кинут как лохов,так и получилось.

Юрий Золотарев

А вы, бандерогниды, мечтали "отсидеться" после "Паутинки"?? А ХУ-ХУ не ХО-ХО??! Ждите, ссуки, заслуженной вами обратки! А вот МЫ будем наблюдать и аплодировать, когда вы, как тараканы вшивые, начнёте разбегаться по сторонам от российских "орешков"!