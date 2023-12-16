«Барселона» готова продать Левандовски, чтобы заполучить хавбека «Ньюкасла»

«Барселона» в летнее трансферное окно готова расстаться с Робертом Левандовски. Руководство «Барселоны» рассматривает вариант продажи форварда Роберта Левандовски в летнее трансферное окно, сообщает Football Transfers.
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