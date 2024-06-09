РИА Новости: На рекламном баннере ОИ в Париже фото Исинбаевой с флагом России

В столице Франции Париже заметили рекламный плакат летней Олимпиады-2024, на котором российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, ранее уехавшая из страны, держит в руках флаг России.
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