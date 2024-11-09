Для особых условий, учебы и прочего: ноутбуки проверят на прочность

Общие технические требования к ноутбукам впервые закрепили в национальных стандартах. В частности, они обязаны быть безопасными, защищать от поражения электрическим током и выдерживать определенную нагрузку.
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