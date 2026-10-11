Песков рассказал, где сфотографировались Путин и Шрёдер у русской печи

Русская печь, у которой сфотографировались президент России Владимир Путин и экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер в день рождения главы государства, находится в резиденции российского лидера.
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