Омич Григорий Никитенко погиб на СВО через месяц после того, как туда ушел. Он отправился в зону боевых действий добровольцем.
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Омич Григорий Никитенко погиб на СВО через месяц после того, как туда ушел. Он отправился в зону боевых действий добровольцем.