Хорошая мина при плохой игре: почему польская ПВО не смогла сбить Х-101 Польская система ПВО, оснащённая американским вооружением, вновь продемонстрировала свою неэффективность.
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Хорошая мина при плохой игре: почему польская ПВО не смогла сбить Х-101 Польская система ПВО, оснащённая американским вооружением, вновь продемонстрировала свою неэффективность.
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