До 18 октября россияне могут подать заявки на конкурс «Самая спортивная семья России»

Семьи могут подать заявки в семь категорий, включая спортивные и творческую, с оценкой вовлечённости членов семьи, оригинальности и качества материалов.
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