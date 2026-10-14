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Воронежские новости

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До 18 октября россияне могут подать заявки на конкурс «Самая спортивная семья России»

До 18 октября россияне могут подать заявки на конкурс «Самая спортивная семья России»

Семьи могут подать заявки в семь категорий, включая спортивные и творческую, с оценкой вовлечённости членов семьи, оригинальности и качества материалов.

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