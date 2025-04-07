«Интернет был наивным и ламповым»: эксперт рассказал об особенностях домена SU

МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. На XV Российском форуме по управлению интернетом директор Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС) Кирилл Изотов рассказал об истории и перспективах старейшего домена в системе национальных доменных имен России – su.
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