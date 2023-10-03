«Мы должны закрыть рот»: романтический период Украины и Запада завершился (Видео)

Процессы, которые происходят на Западе в отношении Украины, как то – неудачный визит президента Зеленского в США, скандал с Польшей и победа на выборах в Словакии партии экс-премьера Роберта Фицо, негативно относящегося к Украине – все это свидетельство того, что период романтических отношений Запада и Киева завершился.
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