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Западные СМИ: Вашингтон, Лондон и Париж разрешили Киеву дальнобойные удары по России

Западные СМИ: Вашингтон, Лондон и Париж разрешили Киеву дальнобойные удары по России

Джо Байден впервые санкционировал применение Укрорейхом поставленных США ракет большой дальности ATACMS для ударов по территории России, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

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Комментарии
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виктор матвеев
То что разрешение дадут мало кто сомневался, меня больше интерессует вопрос ответит-ли Путин помужски как обещал или опять ограничется пацанским бла-бла.
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14 час.
ВТ
Василий Топчий
Меня тоже это интересует.
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13 час.
Пульхерия Djem
Бидон обязательно должен был максимально навредить перед уходом. Мы это знали и ждали.
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12 час.

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