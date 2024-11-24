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Царьград

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Наши колонны шли на убой: Первые аресты за "мясные штурмы". Белоусов предупреждал. Будет жёстко. У фейковых докладов фамилии с самого верха

Наши колонны шли на убой: Первые аресты за "мясные штурмы". Белоусов предупреждал. Будет жёстко. У фейковых докладов фамилии с самого верха

Ситуация на одном из важнейших направлений Донбасса достигла своего пика. Наши колонны шли на убой: сокрытие больших потерь, "мясные штурмы", ложь в докладах и обман вышестоящего командования привели к реальным арестам прямо посреди фронта.

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Комментарии
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Ч
Чак
Это не СВО и не КТО - ЭТО ВОЙНА. А в ВОЙНУ для таких командиров РАССТРЕЛ.
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12 час.
АЖ
Александр Жигилий
Давно ведь напрашивалось и напрашивается полиграф для командиров воинских частей! Во первых будет выявлена суть каждого- может он воевать или только на словах? Может быть предателем или нет? Умеет он беречь солдат и выполнять задачу одновременно? То же самое и до самого верха! Ведь до чего дошло- натовские корреспонденты откровенно издеваются над нами, заявляя, что наши решения Генштаба и Минобороны командиры узнают на второй день, а они в тот же день, когда решение принято! И это не скрывается даже! Только тотальный полиграф и жесточайшие решения могут изменить такую суть торгашества в армии,, что пронзила всех и вся!!!
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10 час.
тн
татьяна неструева
врут   !   все врут  .  Почему  не отстранен   Пузик  ??? была проверка   был  скандал на всю страну  и что , эта шкура   остался , а его жена  торгует гуманитаркой  который  народ  собирает для фронта  .  так  что не верю  все врут .что бы народ пар спускал  . смотрите  ..мы боремся  .
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10 час.

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