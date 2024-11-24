Наши колонны шли на убой: Первые аресты за "мясные штурмы". Белоусов предупреждал. Будет жёстко. У фейковых докладов фамилии с самого верха

АЖ

Александр Жигилий

Давно ведь напрашивалось и напрашивается полиграф для командиров воинских частей! Во первых будет выявлена суть каждого- может он воевать или только на словах? Может быть предателем или нет? Умеет он беречь солдат и выполнять задачу одновременно? То же самое и до самого верха! Ведь до чего дошло- натовские корреспонденты откровенно издеваются над нами, заявляя, что наши решения Генштаба и Минобороны командиры узнают на второй день, а они в тот же день, когда решение принято! И это не скрывается даже! Только тотальный полиграф и жесточайшие решения могут изменить такую суть торгашества в армии,, что пронзила всех и вся!!!