20 фото со времен сухого закона

Сухой закон начал действовать в 1920 году, когда так называемый акт Волстеда вступил в силу. 18-я поправка к Конституции США, запрещающая производство и продажу «опьяняющих напитков», была утверждена 16 января 1919 года, и проследить за выполнением этой поправки должен был акт Волстеда.