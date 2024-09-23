Секс-символ MMA снялась в оголяющем тело нижнем белье

Девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант снялась в откровенном комплекте нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).