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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика

🏆Третья победа #Бузулук в рамках 40-х сельских спортивных игр 🔥 ⚽️⚽️⚽️ Новоаннинский - Елань 4-2 Голы забили: Александр Бирюков(2), Алексей Фролов, Илья Исингалиев.

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