🏆Третья победа #Бузулук в рамках 40-х сельских спортивных игр 🔥 ⚽️⚽️⚽️ Новоаннинский - Елань 4-2 Голы забили: Александр Бирюков(2), Алексей Фролов, Илья Исингалиев.
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🏆Третья победа #Бузулук в рамках 40-х сельских спортивных игр 🔥 ⚽️⚽️⚽️ Новоаннинский - Елань 4-2 Голы забили: Александр Бирюков(2), Алексей Фролов, Илья Исингалиев.