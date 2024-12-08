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СССР-Россия

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"Последнее предупреждение": Россия не позволит Западу провести в Грузии "цветную революцию"

"Последнее предупреждение": Россия не позволит Западу провести в Грузии "цветную революцию"

  Россия знает о попытках Запада провести в Грузии "цветную революцию", пишет турецкое издание dikGAZETE.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
России самой пора делать революции во всех странах!
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14 час.
М
Мария
Тася, милая, нам бы Курскую область освободить!
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14 час.

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