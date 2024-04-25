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Адвокат замминистра обороны рассказал, что раскопали следователи

Адвокат замминистра обороны рассказал, что раскопали следователи

Защита Тимура Иванова уверяет, что все обвинения не стоят и выеденного яйца.Адвокаты заместителя министра обороны Тимура Иванова рассказали, что заявления следователей о "космических" размерах взяток — не более, чем домыслы.

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ИГ
Ирина Галивец
Неужели удастся замылить и отмазать?
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