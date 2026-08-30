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Джинсы убивают нашу планету, но мы об этом узнали только сейчас

Джинсы убивают нашу планету, но мы об этом узнали только сейчас

С каждым днем все больше становится известно об угрозах, которые несет природе человечество. Нас беспокоят выбросы предприятий, разрушающие озоновый слой аэрозоли, смертоносный для животных пластик, токсичные батарейки и многое другое.

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