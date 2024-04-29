Автосалоны Дубая после ливня века: под водой тысячи люксовых машин ценой по 200 млн.

Мощный ливень затопил Дубай 16-го апреля, а проблемы из-за него тянутся до сих пор. Местные автодилеры сняли на видео состояние салонов с дорогими машинами до и после удара стихии — кадры, на которых редкие спорткары уровня Pagani Huayra за 250 миллионов утопают в грязи, получились не для слабонервных.
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