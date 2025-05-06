В преддверии 80-летия Победы УФСБ Татарстана провело патриотическую встречу для молодежи

Автор: Альбина Шафеева Фото: УФСБ России по РТ Управление ФСБ России по Республике Татарстан организовало встречу с ветеранами ведомства для студентов Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ, КНИТУ-КАИ и учащихся школы №39.
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