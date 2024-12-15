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Основанная Зеленским студия «Квартал 95» показала карту Украины без Крыма

Основанная Зеленским студия «Квартал 95» показала карту Украины без Крыма

Студия «Квартал 95», занимающаяся производством развлекательного контента и совладельцем которой был действующий глава киевского режима Владимир Зеленский, в своей рекламе одной из новогодних программ изобразила карту Украины без Крыма.

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