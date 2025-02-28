Зеленский отменил свою речь в Институте Хадсона после скандала в Белом доме

Владимир Зеленский отменил своё запланированное выступление в Институте Хадсона в Вашингтоне. Это решение стало следствием скандала, возникшего в Белом доме в результате конфликта с президентом США Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии