Судьба зависит от "двух двоек": Трагедия одной многодетной семьи в Орле. Мама умерла, отец не сдаётся

22 тысячи рублей. Именно эта сумма ежемесячно съедает почти весь бюджет многодетной семьи Забавиных. От "двух двоек" зависит многое - и еда на столе, и лекарства для постоянной терапии, траты на сборы в школу… Мы можем помочь Забавиным, собрав эту, на первый взгляд, смешную сумму, от которой действительно зависит жизнь троих (!) детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Банки могут начат...
- Банки могут начат...
- Коротченко раскры...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым