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Царьград

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Судьба зависит от "двух двоек": Трагедия одной многодетной семьи в Орле. Мама умерла, отец не сдаётся

Судьба зависит от "двух двоек": Трагедия одной многодетной семьи в Орле. Мама умерла, отец не сдаётся

22 тысячи рублей. Именно эта сумма ежемесячно съедает почти весь бюджет многодетной семьи Забавиных. От "двух двоек" зависит многое - и еда на столе, и лекарства для постоянной терапии, траты на сборы в школу… Мы можем помочь Забавиным, собрав эту, на первый взгляд, смешную сумму, от которой действительно зависит жизнь троих (!) детей.

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