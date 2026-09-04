Судьба зависит от "двух двоек": Трагедия одной многодетной семьи в Орле. Мама умерла, отец не сдаётся

22 тысячи рублей. Именно эта сумма ежемесячно съедает почти весь бюджет многодетной семьи Забавиных. От "двух двоек" зависит многое - и еда на столе, и лекарства для постоянной терапии, траты на сборы в школу… Мы можем помочь Забавиным, собрав эту, на первый взгляд, смешную сумму, от которой действительно зависит жизнь троих (!) детей.