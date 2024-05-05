Владимир Зеленский официально стал военным преступником

МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье. В России Зеленского обвиняли в организации атак на Крым, реанимации нацизма и обстрелах приграничных российских областей.
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