Затягивание переговоров со стороны Украины объяснили

Украина затягивает процесс мирных переговоров, чтобы добиться участия Европы в них. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель совета клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.
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