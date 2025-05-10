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Затягивание переговоров со стороны Украины объяснили

Затягивание переговоров со стороны Украины объяснили

Украина затягивает процесс мирных переговоров, чтобы добиться участия Европы в них. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель совета клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.

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