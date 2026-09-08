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Царьград

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Тихоокеанский флот провёл учения по спасению на Камчатке

Тихоокеанский флот провёл учения по спасению на Камчатке

На Камчатке прошли совместные учения по поисково-спасательному обеспечению, организованные Тихоокеанским флотом, Пограничным управлением ФСБ и Морской спасательной службой.

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