Анапа теряет туристов: бронирования упали на 80%, убытки до миллиарда рублей

В марте 2025 бронирования на лето в Анапу сократились на 40-80%. Мини-отели и большие комплексы в Благовещенской и Витязево испытывают сильный спад интереса, а отели страдают от разлива мазута, теряя до миллиарда рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии