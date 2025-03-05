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Царьград

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Анапа теряет туристов: бронирования упали на 80%, убытки до миллиарда рублей

Анапа теряет туристов: бронирования упали на 80%, убытки до миллиарда рублей

В марте 2025 бронирования на лето в Анапу сократились на 40-80%. Мини-отели и большие комплексы в Благовещенской и Витязево испытывают сильный спад интереса, а отели страдают от разлива мазута, теряя до миллиарда рублей.

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