"Bulletproofing The Hemisphere": Rubio Kicks Off South America Tour As Continent Lurches Right Secretary of State Marco Rubio kicked off his three-nation tour of Latin America on Tuesday, first meeting with Colombian President Abelardo de la Espriella.
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