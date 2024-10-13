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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семья умершего в 31 год Болдока может получить все деньги по трехлетнему контракту защитника с «Панатинаикосом». О невесте и годовалом сыне «позаботятся»

Daily Mail сообщает, что в греческом клубе определенные ценности играют очень важную роль, а владелец описывается как человек, которому присуще сострадание, поэтому о невесте и годовалом сыне защитника «позаботятся».

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