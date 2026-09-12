Цыгане обманули участников СВО. И едва не поубивали друг друга

Банда цыган едва не поубивала друг друга во время задержания в Екатеринбурге. Попались на обмане участников СВО.
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Никчемный, подлый, вороватый и абсолютно бесполезный народец...! Только топить печь...!!!
Цыгане - совершенно бесполезная, паразитирующая на теле человечества нация, типа клопов и тараканов.
Они готовы не только обманывать, но и убивать русских даже даже просто так... А вот русским убивать их закон не позволяет... Он - закон - всю эту бесполезную и враждебную для российского общества мразь защищает...
Цыганочка опа, опа цыганочка «черножопа» цыганочка ты ЛОХУ, ЛОХУ погадай!!!😂
не надо депортировать, мочить и цыган и чурбанов.
Когда уже всех этих мразей депортируют на родину- в Румынию?!
Одна из наций паразитирующих на теле человечества. Типа клопов и тараканов.
Вот это не понятно- "Уж не известно, какие аргументы цыгане приводили и что за магию при этом использовали" Что? У участника СВО нельзя спросить для полноты картины?... Во времена отечественной войны даже, следователи добывали информацию по таким резонансным делам.. . Или это уже стало обыденностью??? Вроде как в магазин сходил... Сегодня обобрали, завтра кэшбек списали , после завтра бабушка чья -то попросила через дорогу перевести...
цыганва -срань вековая