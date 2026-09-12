Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Цыгане обманули участников СВО. И едва не поубивали друг друга

Цыгане обманули участников СВО. И едва не поубивали друг друга

  Банда цыган едва не поубивала друг друга во время задержания в Екатеринбурге. Попались на обмане участников СВО.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Балу -
Балу -

Они готовы не только обманывать, но и убивать русских даже  даже просто так... А вот русским убивать их закон не позволяет... Он - закон -  всю эту бесполезную и враждебную для российского общества мразь защищает...

Профиль пользователя Олег Орлов
Олег Орловизменено

Вот это не понятно-  "Уж не известно, какие аргументы цыгане приводили и что за магию при этом использовали"  Что? У участника СВО нельзя спросить для полноты картины?... Во времена  отечественной войны даже,  следователи добывали информацию по таким резонансным делам.. . Или это уже стало обыденностью??? Вроде как в магазин сходил... Сегодня обобрали,  завтра кэшбек списали  , после завтра бабушка чья -то попросила через дорогу перевести...