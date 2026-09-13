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Новости Брянска

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FPV-дрон атаковал автомобиль в Климовском районе

FPV-дрон атаковал автомобиль в Климовском районе

В результате атаки дрона в Климовском районе ранения получили супруги, находившиеся в автомобиле. В селе Сачковичи Климовского района FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль.

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