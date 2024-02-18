В Венгрии заявили, что Россия усиливается, а Украина слабеет

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Россия становится сильнее, а Украина слабеет, заявил в беседе с газетой Magyar Nemzet венгерский политолог Аттила Демко, комментируя освобождение российскими военными Авдеевки.
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