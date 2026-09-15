Новосибирский зоопарк перешёл на летний график с 8:00 до 21:00

Новосибирский зоопарк перешёл на летний график работы. По будням посетителей ждут на территории с 9:00 до 20:00, а в субботу, воскресенье и праздничные дни — с 8:00 до 21:00.
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