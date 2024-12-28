Путин подписал закон о пожизненном заключении за вооруженный мятеж

До сегодняшнего дня за это наказывали лишением свободы на срок до 20 лет Президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за вооруженный мятеж, который, в частности, предполагает пожизненное заключение.
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