Политика как он...
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Политика как она есть

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На Западе рассказали о новом ключевом переговорщике по Украине

На Западе рассказали о новом ключевом переговорщике по Украине

Журнал Politico, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что советник премьер-министра Великобритании по делам нацбезопасности Джонатан Пауэлл является ключевой фигурой в текущих переговорах по украинскому конфликту.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А  этот  хер с бугра, Пауэлл, с какого  боку  здесь?  Идут  они все  в пешее  эротическое  путешествие  со  всеми своими  хотелками. От них  только  подлости можно  ждать.
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14 час.
Владимир Алтайцев
По словам автора статьи, Пауэлл имеет репутацию специалиста по вопросу урегулирования конфликтов.&quot;  Вот в  борделях  пусть конфликты  улаживает. Его  высота.
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14 час.
Борис Леонтьев
Много же на Западе фантазёров. Пока вообще нет никаких переговоров и Россия не с кем об этом не собралась даже разговаривать. Пока известно только что — Трамп и Путин решили встретиться и поговорить. О чём? Известно только им. Будут они договариваться об Украине? Возможно да, а возможно и нет. Кроме того точно известно ещё то, что Трампу и США слишком дорого обходится война Украины и он хочет её завершить. С этой целью американсы поставили раком Зеленского и его команду и принуждают их к окончанию войны и заключению мира с Россией. На каких условиях, об этом без условий, которые предъявит для этого Россия, даже говорить не стоит. Всё. Это то, как обстоят дела сейчас. Ни Трамп, ни тем более Путин и словом не обмолвились о том, что кроме представителей России и США будет участвовать при их разговоре. О том, что идут какие-то переговоры России и Украины по заключению любых договоров, тоже не слышно. Тем более кто будет учавствовать в таких договорах от каждой из сторон, будет зависеть только от России. Так что лягушатники, мелкобританцы, ляхи и прочие голландцы с прибалтами могут даже не дёргаться. Когда России и США понадобиться их мнение, им его сообщат. Пока известно точно, что ЕС хочет склонить США на ввод войск НАТО, хоть тушкой, хоть чучелом, на территорию Украины и повторить сценарий с Косово и Югославией.
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12 час.
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