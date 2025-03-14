На Западе рассказали о новом ключевом переговорщике по Украине

Борис Леонтьев

Много же на Западе фантазёров. Пока вообще нет никаких переговоров и Россия не с кем об этом не собралась даже разговаривать. Пока известно только что — Трамп и Путин решили встретиться и поговорить. О чём? Известно только им. Будут они договариваться об Украине? Возможно да, а возможно и нет. Кроме того точно известно ещё то, что Трампу и США слишком дорого обходится война Украины и он хочет её завершить. С этой целью американсы поставили раком Зеленского и его команду и принуждают их к окончанию войны и заключению мира с Россией. На каких условиях, об этом без условий, которые предъявит для этого Россия, даже говорить не стоит. Всё. Это то, как обстоят дела сейчас. Ни Трамп, ни тем более Путин и словом не обмолвились о том, что кроме представителей России и США будет участвовать при их разговоре. О том, что идут какие-то переговоры России и Украины по заключению любых договоров, тоже не слышно. Тем более кто будет учавствовать в таких договорах от каждой из сторон, будет зависеть только от России. Так что лягушатники, мелкобританцы, ляхи и прочие голландцы с прибалтами могут даже не дёргаться. Когда России и США понадобиться их мнение, им его сообщат. Пока известно точно, что ЕС хочет склонить США на ввод войск НАТО, хоть тушкой, хоть чучелом, на территорию Украины и повторить сценарий с Косово и Югославией.