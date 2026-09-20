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Антифашист

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Прогноз: атаки на Москву возобновятся с новой силой — противник копил запасы целый месяц

Прогноз: атаки на Москву возобновятся с новой силой — противник копил запасы целый месяц

В ближайшее время следует ожидать со стороны ВСУ повторение мощных атак на Москву и Подмосковье, которая наблюдалась этой ночью.

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