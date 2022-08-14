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Reuters: сухогруз Razoni с украинским зерном встал на якорь у сирийского порта Тартус

Reuters: сухогруз Razoni с украинским зерном встал на якорь у сирийского порта Тартус

Сухогруз Razoni, перевозящий зерно с Украины, встал на якорь недалеко от сирийского порта Тартус. Судно под флагом Сьерра-Леоне 1 августа вышло из украинского порта и направилось в Ливан, но затем сменило курс, сообщает 14 августа агентство Reuters.

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