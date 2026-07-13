Мужчина попытался провезти через Россию 37 ящериц стоимостью более 5,5 млн рублей

Калининградские таможенники обнаружили и изъяли у 64-летнего мужчины 37 редких ящериц общей стоимостью свыше 5,5 миллиона рублей, когда он пытался незаконно вывезти их в Польшу через пункт пропуска «Мамоново-2» на личном автомобиле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии