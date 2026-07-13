Политика как он...
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Политика как она есть

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Мужчина попытался провезти через Россию 37 ящериц стоимостью более 5,5 млн рублей

Мужчина попытался провезти через Россию 37 ящериц стоимостью более 5,5 млн рублей

Калининградские таможенники обнаружили и изъяли у 64-летнего мужчины 37 редких ящериц общей стоимостью свыше 5,5 миллиона рублей, когда он пытался незаконно вывезти их в Польшу через пункт пропуска «Мамоново-2» на личном автомобиле.

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