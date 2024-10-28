Беглый киевский миллионер: Это поколение можно смело пускать под нож ради евроинтеграции

ВТ

Врам Тавризов

Может быть, простая истина в афоризме - безопасная для РФ Украина - залог безопасности самой Украины - хотя бы от СВО, от всего западного жулья типа Байдена и Ко, от гражданских войн, от церковных междоусобиц, от своего бизнеса и олигархов, не вкладывающих свои деньги в свою страну, от потерь мужского населения при военных делах, от других якобы несущественных мелочах в стране Предпосылки безбедного существования у Укры были и частично есть налицо - выход в море, Днепр, полезные ископаемые (нефть, газ, уголь и много чего ещё, зерно, овощи-фрукты, климат очень даже подходящий, работящее население, как минимум транзитное расположение в Европе для проходных товаров Азии и тп, транспорта газа и нефти, наличие остатков машино, авиа, электростанций и тп ещё от СССР и многое ещё - за 33 года можно было 33 раза усилиться в народном и личном добре, торговле, производстве и тп Но если выкинули на ура нац флаг, национализм, проморгали приход в свою Власть проходимцев на основе понятия нацики и глупом превосходстве над остальными жителями своей страны, да ещё упёртыми в своей незалежносьи и самостийности без полит-экономической подложки - то теперь нате, получите, меньше своей же земли, населения детородного возраста, разрухи всего и вся в головах людей и в нархозе, раздрая в межгосударственных делах, долгах как в шелках, власти без царя в голове сегодня и не факт появления НАСТОЯЩЕГО лидера в стране и семи пядей мозгов, чтобы перебороть весь негатив стране в будущее хотя бы относительное благополучие